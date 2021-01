Vaccino Covid-19, Arcuri: “Priorità ai prof? Parlamento se vuole può deciderlo” (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Il Parlamento ha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non entro nel merito. Per me l'obiettivo è far sì che il massimo numero di italiani utilizzi le dosi di Vaccino, non c'è differenza tra categorie ma è il Parlamento a doverlo stabilire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Ilha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non entro nel merito. Per me l'obiettivo è far sì che il massimo numero di italiani utilizzi le dosi di, non c'è differenza tra categorie ma è ila doverlo stabilire". L'articolo .

