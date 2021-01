Dopo la sceneggiata di Salvini, la Lega vuol dare un assessorato a chi vietava di dare cibo ai clochard (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i nomi della nuova squadra della giunta della Regione Lombardia, che potrebbe essere presentata già domani spunta una nostra vecchia conoscenza: si tratta di Alessandra Locateli, ex Ministra del ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i nomi della nuova squadra della giunta della Regione Lombardia, che potrebbe essere presentata già domani spunta una nostra vecchia conoscenza: si tratta di Alessandra Locateli, ex Ministra del ...

Dopo la sceneggiata di Salvini, la Lega vuol dare un assessorato a chi vietava di dare cibo ai clochard

Si tratta di Alessandra Locatelli, ex vicesindaca di Como, che era salita agli onori delle cronache per aver emesso una direttiva che vietava la distribuzione dei pasti ai clochard ...

