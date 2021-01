Covid, in Abruzzo ieri vaccinate 1.526 persone (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 1526 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18.30, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 335 dosi (155 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 114 ad Avezzano e 66 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 307 (123 a Chieti, 118 a Vasto e 66 a Lanciano), nella Asl di Pescara 358 e nella Asl di Teramo 526 (138 a Teramo, 178 a Sant’Omero, 120 a Giulianova e 90 nelle strutture per anziani). Le vaccinazioni hanno riguardato 575 maschi e 951 femmine. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 1526 le vaccinazioni anti19 eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18.30, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 335 dosi (155 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 114 ad Avezzano e 66 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 307 (123 a Chieti, 118 a Vasto e 66 a Lanciano), nella Asl di Pescara 358 e nella Asl di Teramo 526 (138 a Teramo, 178 a Sant’Omero, 120 a Giulianova e 90 nelle strutture per anziani). Le vaccinazioni hanno riguardato 575 maschi e 951 femmine. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. leggi tutto

Agenzia_Ansa : A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di… - Silo73255635 : @SforzaFogliani Toh, ci mancava questo fascistello con le mani in pasta nei sporchi affari delle banche che ci racc… - Noiconsalvini : TERAMO, #SALVINI CHIAMA MANUEL: “LA SOLITA SINISTRA, SONO CON TE” - LegaSalvini : TERAMO, #SALVINI CHIAMA MANUEL: “LA SOLITA SINISTRA, SONO CON TE” - abruzzoweb : COVID: OGGI ABRUZZO E’ ZONA GIALLA,365 NUOVI CASI, VACCINI A QUOTA 5.835 -