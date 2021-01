Vimodrone (Milano) – Accoltella il fratello alla schiena con un paio di forbici

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) È stato rintracciato in via Gramsci, a, all’interno di un capannone in disuso“ Intorno all’1.30 della notte tra il 5 e il 6 gennaio si è scagliato contro ilcondindoloe riducendolo in fin di vita. È stato arrestato verso le 6 del mattino dai militari della Stazione