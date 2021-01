Sampdoria-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sampdoria-Inter sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. I nerazzurri vanno a caccia del nono successo di fila, ma dovranno fare a meno di Lukaku, uscito malconcio dalla gara contro il Crotone. Aria di riscatta, invece, in casa Sampdoria dopo due sconfitte di fila. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. I nerazzurri vanno a caccia del nono successo di fila, ma dovranno fare a meno di Lukaku, uscito malconcio dalla gara contro il Crotone. Aria di riscatta, invece, in casadopo due sconfitte di fila. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio,tv su Sky SportA esu SkyGo. SportFace.

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - DiMarzio : #Ranieri ha parlato del futuro di #Quagliarella e della sfida all'Inter che attende la sua #Sampdoria - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - another_tips : Bet 3: 160/1 Napoli v Spezia: Napoli and O 2.5 Goals. Sampdoria v Inter: Inter and O 2.5 Goals. Crotone v Roma:… - sportli26181512 : Sampdoria-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari: L'Inter, reduce da otto vittorie consecutive, fa visita a… -