Ore difficili per la famosa attrice: il figlio di 2 mesi ricoverato in Ospedale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le loro foto a fine articolo. Il figlio di due mesi della star di Harry Potter ricoverato in Ospedale dopo essere risultato positivo alla variante inglese del coronavirus. La star di Harry Potter Jessie Cave ha rivelato che il suo neonato è risultato positivo al coronavirus nel Regno Unito. L'attrice 33enne, meglio conosciuta per il ruolo di Lavanda Brown negli adattamenti cinematografici dei libri di JK Rowling.. (Continua..) sta tenendo una veglia al capezzale per il suo bambino di due mesi mentre è isolato in Ospedale. La mamma è molto preoccupata e dice che suo figlio Tenn ha urlato quando gli aghi sono stati messi nella sua piccola mano nel reparto covid. Ma consola il fatto che il suo bambino sia "più forte" di quando è nato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le loro foto a fine articolo. Ildi duedella star di Harry Potterindopo essere risultato positivo alla variante inglese del coronavirus. La star di Harry Potter Jessie Cave ha rivelato che il suo neonato è risultato positivo al coronavirus nel Regno Unito. L'33enne, meglio conosciuta per il ruolo di Lavanda Brown negli adattamenti cinematografici dei libri di JK Rowling.. (Continua..) sta tenendo una veglia al capezzale per il suo bambino di duementre è isolato in. La mamma è molto preoccupata e dice che suoTenn ha urlato quando gli aghi sono stati messi nella sua piccola mano nel reparto covid. Ma consola il fatto che il suo bambino sia "più forte" di quando è nato ...

gabrieligm : In queste ore difficili per la democrazia negli USA, vorrei ricordare che anche noi abbiamo avuto chi sollecitava l… - astro_paolo : Ecco qui: un nuovo anno è iniziato da poche ore. Senza retorica, in questi mesi tanto difficili, farei mia solo una… - bisciaz : RT @gabrieligm: In queste ore difficili per la democrazia negli USA, vorrei ricordare che anche noi abbiamo avuto chi sollecitava l’insurre… - FedeGiovanola : RT @gabrieligm: In queste ore difficili per la democrazia negli USA, vorrei ricordare che anche noi abbiamo avuto chi sollecitava l’insurre… - pinopao : RT @gabrieligm: In queste ore difficili per la democrazia negli USA, vorrei ricordare che anche noi abbiamo avuto chi sollecitava l’insurre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore difficili Le fasi più difficili del rapporto Conte-Renzi nell’ultimo mese Il Sole 24 ORE Maltempo, Giani: "Oltre 4000 famiglie senza luce in Garfagnana"

"Alle ore 14 in Garfagnana risultavano 4.115 utenze dell'energia elettrica isolate a causa della caduta di alberi su pali, tralicci e linee aeree, posti in zone difficili da raggiungere per le ...

7 GENNAIO CITTAREALE, NELLI: “SCUOLA CHIUSA”

“Sono state ore difficili ma con il supporto di tutti gli abitanti di Cittareale siamo riusciti a far fronte alle necessità -ha detto il sindaco di Cittareale Francesco Nelli- grazie alla Prefettura, ...

"Alle ore 14 in Garfagnana risultavano 4.115 utenze dell'energia elettrica isolate a causa della caduta di alberi su pali, tralicci e linee aeree, posti in zone difficili da raggiungere per le ...“Sono state ore difficili ma con il supporto di tutti gli abitanti di Cittareale siamo riusciti a far fronte alle necessità -ha detto il sindaco di Cittareale Francesco Nelli- grazie alla Prefettura, ...