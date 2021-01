Messina, sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole fino al 9 gennaio. Ordinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 7 al 9 gennaio 2021 sono sospese, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavere e le scuole dell’Infanzia pubbliche, private e paritarie, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 7 al 92021 sono, in, dile attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavere e ledell’Infanzia pubbliche, private e paritarie, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse L'articolo .

FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Messina, sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole fino al 9 gennaio. Ordinanza - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Messina, sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole fino al 9 gennaio. Ordinanza - orizzontescuola : Messina, sospese le lezioni in presenza di tutte le scuole fino al 9 gennaio. Ordinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Messina sospese Messina: sospese le attività del Pronto Soccorso del Policlinico Stretto web Covid, rinviata a data destinarsi la gara tra Marina di Ragusa e Castrovillari

La Lnd, accogliendo la richiesta del Marina di Ragusa, inoltrata con la documentazione della struttura sanitaria, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della sfida tra gli iblei ed il Castr ...

Messina, lunghe file al Drive-in dell'ex Gasometro e servizio sospeso. A San Filippo nuove disposizioni

Sospeso , almeno per oggi, il drive in dell’Asp all’ex Gasometro dove vengono somministrati i tamponi rapidi alla popolazione. Le lunghe file da stamattina ...

La Lnd, accogliendo la richiesta del Marina di Ragusa, inoltrata con la documentazione della struttura sanitaria, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della sfida tra gli iblei ed il Castr ...Sospeso , almeno per oggi, il drive in dell’Asp all’ex Gasometro dove vengono somministrati i tamponi rapidi alla popolazione. Le lunghe file da stamattina ...