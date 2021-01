Maltempo | summit al centro operativo intercomunale | arriva Giani

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) E' in corso uncon i sindaci del territorio interessato dall'emergenza e autorità locali aldi Protezione Civile della Garfagnana.to anche il governatore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo summit

Montagna.tv

Si è chiusa ieri la finestra di bel tempo al K2 e le squadre sono rientrate al campo base dopo aver trascorso qualche notte in quota su e già da campo 1 e un campo 2 basso (sotto il Camino Bill) con l ...Summit fra Comuni in previsione del peggioramento delle condizioni meteo. Paura per il carico sui tetti degli edifici più fragili ...