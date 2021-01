LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Price e Al-Attiyah a caccia del primato. Iniziata la prova per le moto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.25: Le partenze delle altre categorie è prevista secondo questa cadenza: Quad alle ore 8.14 italiane Auto alle ore 9.15 italiane Camion alle ore 10.08 italiane Veicoli veloci alle ore 10.36 italiane. 07.23 moto – Attualmente occupa il terzo posto nella a generale, a soli 52 ” dal nuovo leader Skyler Howes. Bisognerà però tenere d’occhio i due piloti HRC, Joan Barreda e Ricky Brabec, o anche il motociclista Husqvarna Pablo Quintanilla, che avranno tutti l’opportunità di seguire le tracce di chi è davanti. 07.20 moto – Alle 7.10 italiane ha preso il via la prova odierna con la partenza della categoria delle moto. Toby Price, il vincitore della prima e della terza tappa, ha aperto ancora una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.25: Le partenze delle altre categorie è prevista secondo questa cadenza: Quad alle ore 8.14 italiane Auto alle ore 9.15 italiane Camion alle ore 10.08 italiane Veicoli veloci alle ore 10.36 italiane. 07.23– Attualmente occupa il terzo posto nella a generale, a soli 52 ” dal nuovo leader Skyler Howes. Bisognerà però tenere d’occhio i due piloti HRC, Joan Barreda e Ricky Brabec, o anche ilciclista Husqvarna Pablo Quintanilla, che avranno tutti l’opportunità di seguire le tracce di chi è davanti. 07.20– Alle 7.10 italiane ha preso il via laodierna con la partenza della categoria delle. Toby, il vincitore della prima e della terza, ha aperto ancora una ...

