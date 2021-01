Digitale Terrestre, switch off 2021: quando e cosa cambia in Lombardia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 6 gennaio 2020 - E' partito il conto alla rovescia per lo switch off del Digitale Terrestre, che cambierà frequenze per adattarsi al passaggio alle nuove trasmissioni con segnale in 5G. ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milano, 6 gennaio 2020 - E' partito il conto alla rovescia per looff del, che cambierà frequenze per adattarsi al passaggio alle nuove trasmissioni con segnale in 5G. ...

DigitalicMag : Attenzione ai canali tv: da inizio anno sono cambiate le frequenze di molti canali. - Babbona68466122 : @Paolo_Bargiggia @tvdellosport @acmilan @juventusfc @MCriscitiello Paolo ieri sul canale 60 del digitale terrestre,… - digitalsat_it : RT @ComunicareDigit: @digitalsat_it a firma @simone__rossi Countdown verso nuova tv digitale, sale il fondo MISE per il bonus TV @mirellali… - MassimoSantoma2 : RT @massimosab: Sono come il cane che si morde la coda a breve dovranno cambiare tutti i ponti per il nuovo digitale terrestre il dvb-t2, c… - SanremoNews : Ospedaletti e Bordighera a rischio nel 2022 per la visione del Digitale Terrestre: interrogazione della Lega -