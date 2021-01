Coltellate nel centro di accoglienza | grave 78enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – È finita auna lite tra due senza fissa dimora, avvenuta questa mattina alle 10.45 circa, in una struttura diin via Diomede Marvasi, in zona Aurelia a Roma. Ad avere la peggio, un italiano di 78 anni aggredito, per futili motivi, da un 44enne originario dell’Iraq. Il ferito e’ stato trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital. Non e’ in pericolo di vita. L’aggressore e’ stato bloccato dai poliziotti del Reparto Volanti e dagli agenti del Distretto Aurelio.