In Danimarca se lavori troppo fai una brutta impressione

Restare in ufficio per impressionare i capi sortisce l'effetto opposto. Vieni considerato un dipendente che non sa gestire il proprio tempo

I danesi si confermano di nuovo al primo posto della classifica dei popoli più felici. Ma perché? Cos’ha la Danimarca che noi non abbiamo? Una cosa molto importante, per la quale ogni tanto guardiamo ...

