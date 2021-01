Il Regno Unito torna in lockdown | chiuse tutte le scuole

(Di lunedì 4 gennaio 2021)di nuovo inle, l’annuncio di Boris Johnson. Questa sera il Primo Ministro Boris Johnson èto a parlare in diretta tv ai britannici per annunciare un nuovoper il, il terzo dall’inizio della pandemia di Covid-19. Il Paese si trova ad affrontare una grave emergenza, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilpost : Un Regno sempre meno Unito - WRicciardi : utili e importanti indicazioni dal Cts indipendente del Regno Unito - repubblica : Coronavirus in Regno Unito, verso il terzo lockdown. Il premier parla alla nazione stasera [dal nostro corrisponden… - FedeCipi : Ma il Regno Unito tutto bene? Ce la stanno facendo? A saperlo col cazzo che avrei preso casa per quest'anno ??????? - fiorenzamarcel1 : RT @Keynesblog: Abbiamo due, forse tre settimane di vantaggio sul Regno Unito. Possiamo evitare il loro disastro se chiudiamo *tutto* subit… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Anche il commissionario, stabilito in Gran Bretagna e identificato direttamente in Italia con una propria partita Iva può fruire del plafond Iva determinato dalle cessioni all’esportazione o intraUe a ...Il premier Johnson annuncia un giro di vite, chiuse anche le scuole. Alain Berset vorrebbe invece proporre una semplice proroga delle misure in vigore.