Il paradosso della scuola, eterna vittima di tagli e propaganda. Ora pure sulle riaperture (Di lunedì 4 gennaio 2021) È da tempo immemore che la scuola si ritrova a recitare la parte di vittima designata di un grande paradosso a cui l’hanno condannata tutti i governi degli ultimi cinquant’anni. Sì, perché da una parte essa è sempre stata descritta, con lusinghieri toni retorici, come l’istituzione cardine nella formazione di quelle che saranno le classi dirigenti del futuro. Dall’altra, quando dal piano aleatorio e insidioso della retorica ci si trasferisce su quello più prosaico della politica concreta, la scuola (e l’istruzione in genere) è stata trattata come l’istituzione su cui concentrare tutti i tagli indiscriminati, quella da colpire con sistematico spirito sciagurato ogni qual volta ci fossero da recuperare risorse da destinare ad altri comparti. Ciò è tristemente confermato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) È da tempo immemore che lasi ritrova a recitare la parte didesignata di un grandea cui l’hanno condannata tutti i governi degli ultimi cinquant’anni. Sì, perché da una parte essa è sempre stata descritta, con lusinghieri toni retorici, come l’istituzione cardine nella formazione di quelle che saranno le classi dirigenti del futuro. Dall’altra, quando dal piano aleatorio e insidiosoretorica ci si trasferisce su quello più prosaicopolitica concreta, la(e l’istruzione in genere) è stata trattata come l’istituzione su cui concentrare tutti iindiscriminati, quella da colpire con sistematico spirito sciagurato ogni qual volta ci fossero da recuperare risorse da destinare ad altri comparti. Ciò è tristemente confermato ...

