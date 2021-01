“Era disperata…”. Alessandra Mussolini ‘smascherata’ in diretta: il retroscena viene fuori solo ora (Di lunedì 4 gennaio 2021) La partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle è stata un autentico ciclone. Non sono mancati i momenti di ilarità, le polemiche e i botta e risposta con i giudici. Ma anche le sue performance hanno fatto spesso discutere. Per non parlare degli incidenti e degli imprevisti capitati sia a lei che al suo partner, Maykel Fonts. Insomma l’esperienza della nipote del Duce tutto è stato tranne che una passeggiata di salute. E lo stesso ballerino professionista, 44enne nato a L’Avana, ha ripercorso i momenti più ‘calienti’ del programma condotto da Milly Carlucci ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ne sono venuti fuori diversi argomenti mai svelati prima e chicche tutte da raccontare. Ricorderete tutti che il maestro di ballo ha dovuto abbandonare la partner e quindi la competizione proprio sul bello. Poco prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) La partecipazione dia Ballando con le Stelle è stata un autentico ciclone. Non sono mancati i momenti di ilarità, le polemiche e i botta e risposta con i giudici. Ma anche le sue performance hanno fatto spesso discutere. Per non parlare degli incidenti e degli imprevisti capitati sia a lei che al suo partner, Maykel Fonts. Insomma l’esperienza della nipote del Duce tutto è stato tranne che una passeggiata di salute. E lo stesso ballerino professionista, 44enne nato a L’Avana, ha ripercorso i momenti più ‘calienti’ del programma condotto da Milly Carlucci ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ne sono venutidiversi argomenti mai svelati prima e chicche tutte da raccontare. Ricorderete tutti che il maestro di ballo ha dovuto abbandonare la partner e quindi la competizione proprio sul bello. Poco prima ...

