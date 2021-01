Caso Maradona, la conferma dell’autopsia: Diego morto per cure inadeguate (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle ultime ore sono emersi i risultati dell’autopsia a cui il corpo di Diego Armando Maradona è stato sottoposto. Ebbene, le voci che designavano come colpevoli il dottore personale Luque e la psichiatra Cosachov sembrerebbero essere confermate: il campione argentino non presentava alcuna traccia di alcool o di stupefacenti nel suo sangue al momento della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle ultime ore sono emersi i risultatia cui il corpo diArmandoè stato sottoposto. Ebbene, le voci che designavano come colpevoli il dottore personale Luque e la psichiatra Cosachov sembrerebbero esserete: il campione argentino non presentava alcuna traccia di alcool o di stupefacenti nel suo sangue al momento della L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Caso Maradona Caso Maradona, la conferma dell'autopsia: Diego morto per cure inadeguate DailyNews 24 Papa Francesco ricorda Maradona: ‘In campo era un poeta, ma un uomo molto fragile’

Papa Francesco ricorda Maradona: ‘In campo era un poeta, ma un uomo molto fragile’. Maradona “in campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina com ...

Centro Paradiso, chiesto l'intervento di De Laurentiis per la riapertura

Ci voleva lui, sempre lui. Ci voleva Maradona, la sua drammatica scomparsa, per riaprire il dibattito sul Centro Paradiso, la struttura di via Vicinale Paradiso, a Soccavo, dove il Napoli si ...

