Last Christmas, la canzone degli Wham! Prima in classifica dopo 36 anni (Di domenica 3 gennaio 2021) Last Christmas, inaspettatamente è Prima in classifica con 9.2 milioni streaming. Andy Ridgeley: George Michael sarebbe orgoglioso Getty ImagesMeglio tardi che mai e se poi succede in modo inaspettato, tutto è ancora più bello. La famosissima canzone degli Wham! Last Christmas, uscita il 3 dicembre 1984 – strano ma vero – non è mai stata in testa alle classifiche britanniche. È successo con l’arrivo del primo giorno del 2021: ecco il sorpasso ai danni di “Don’t stop me eating” dei Ladbaby con 9,2 milioni di streaming. Nei corso degli anni il pezzo di tanto in tanto entrava in classifica occupando anche i primi posti ma il primo mai. Un ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 gennaio 2021), inaspettatamente èincon 9.2 milioni streaming. Andy Ridgeley: George Michael sarebbe orgoglioso Getty ImagesMeglio tardi che mai e se poi succede in modo inaspettato, tutto è ancora più bello. La famosissima, uscita il 3 dicembre 1984 – strano ma vero – non è mai stata in testa alle classifiche britche. È successo con l’arrivo del primo giorno del 2021: ecco il sorpasso ai ddi “Don’t stop me eating” dei Ladbaby con 9,2 milioni di streaming. Nei corsoil pezzo di tanto in tanto entrava inoccupando anche i primi posti ma il primo mai. Un ...

Corriere : «Last Christmas» degli Wham! raggiunge il primo posto nelle classifiche inglesi. Dopo 36 anni... - MediasetTgcom24 : 'Last Christmas' degli Wham! in vetta alla classifica britannica dopo 36 anni dalla pubblicazione #lastchristmas… - flamminiog : RT @SkyTG24: Il 3 dicembre del 1984 usciva #LastChristmas degli #Wham! e lo scorso Natale 2020 il brano ha conquistato il primo posto nella… - rigo_debora : RT @SkyTG24: Il 3 dicembre del 1984 usciva #LastChristmas degli #Wham! e lo scorso Natale 2020 il brano ha conquistato il primo posto nella… - lillydessi : 'Last Christmas' degli Wham! in vetta alla classifica britannica dopo 36 anni dalla pubblicazione - TGCOM… -