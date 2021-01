Conte: “Bravi a reagire al loro vantaggio. Lukaku penso nulla di grave” (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha analizzato il netto 6-2 dei suoi sul Crotone che ha aperto il 2021 e che proietta i nerazzurri in vetta alla Serie A, con l’ottava vittoria consecutiva. Queste le sue parole: “Ci sono state buone risposte oggi, siamo partiti nella maniera giusta aggredendo il Crotone. Poi c’è stato questo calcio d’angolo dove ci hanno sorpreso, noi Bravi a ribaltarla e poi un’ingenuità il rigore. Bravi i ragazzi a riprendere il filo del discorso nel secondo tempo, siamo stati Bravi a portare a casa un’altra vittoria”. Su Lukaku uscito per problemi: “Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema lo abbiamo sostituito, non dovrebbe essere niente di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Antonio, ha analizzato il netto 6-2 dei suoi sul Crotone che ha aperto il 2021 e che proietta i nerazzurri in vetta alla Serie A, con l’ottava vittoria consecutiva. Queste le sue parole: “Ci sono state buone risposte oggi, siamo partiti nella maniera giusta aggredendo il Crotone. Poi c’è stato questo calcio d’angolo dove ci hanno sorpreso, noia ribaltarla e poi un’ingenuità il rigore.i ragazzi a riprendere il filo del discorso nel secondo tempo, siamo statia portare a casa un’altra vittoria”. Suuscito per problemi: “Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema lo abbiamo sostituito, non dovrebbe essere niente di ...

