Buon compleanno Michael Schumacher: oggi il campione da 7 mondiali di F1 compie 52 anni

Buon compleanno Michael Schumacher oggi il campione compie 52 anni. Dopo l'incidente del 2013 ancora si parla di lui, è come qualcuno che non vogliamo dimenticare. Le sue vittorie sono impresse nella storia e così il suo volto. Ripercorriamo alcuni punti della sua carriera e facciamo qualche riflessione sul mito del pilota tedesco.

Come sta Schumacher? Parla il suo amico Luca Badoer: «Michael è un combattente»

