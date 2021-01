Old Firm ai Rangers | 1-0 al Celtic | +19 in classifica

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nel giorno in cui il calcio scozzese (e non solo) ricorda la tragedia di Ibrox del 2 gennaio 1971, costata la vita a 66 persone, icompiono un passo decisivo verso la conquista di un titolo ...

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Rangers, le mani sul campionato: battono il Celtic nell' #OldFirm e volano a +19 #RangersCeltic - GoalItalia : Gerrard e i Rangers volano: 1-0 al Celtic nell'Old Firm e +19 sui rivali ?????????????????? - ETGazzetta : Rangers, le mani sul campionato: battono il Celtic nell' #OldFirm e volano a +19 #RangersCeltic - sportli26181512 : Ibrox, a 50 anni dalla tragedia il commovente omaggio di Rangers e Celtic prima dell'Old Firm: Il 422esimo derby di… - Fprime86 : RT @ETGazzetta: #Ibrox, l' #OldFirm nel ricordo della tragedia: 50 anni fa morirono 66 persone -

Un'autorete di McGregor regala l'Old Firm ai Rangers: la squadra di Steven Gerrard supera di misura i rivali del Celtic nel derby di Glasgow.Il Rangers di Gerrard vince il suo terzo Old Firm consecutivo in campionato contro il Celtic e fugge al primo posto in classifica.