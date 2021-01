Genoa-Lazio | Inzaghi | “Nessun problema con Caicedo Rinnovo? Sono fiducioso”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) Simoneha presentato il confronto tra, valido per la quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. I biancocelesti proveranno a recuperare terreno sulla zona Champions, partendo da una vittoria contro una compagine in evidente crisi di risultati.ha analizzato peculiarmente alcuni focus concernenti il momento del club capitolino, prima in auge e poi in crollo, prestazioni altalenanti che preoccupano i tifosi laziali. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa di Simone, attuale allenatore delladi Claudio Lotito. MURIQI – “A Milano abbiamo fatto un’ottima partita. In match come questi, non si devono commettere determinati errori. Contro il Milan abbiamo commesso degli errori, che in determinate partite non ci si può permettere. ...