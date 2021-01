A fuoco un deposito in contrada Pantano | incendiata anche un’auto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Paura questa notte in, circa all’una di notte dell’anno nuovo, un incendio è scoppiato in un locale adibito a garage e, adiacente ad una civile abitazione. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili del, ma con ogni probabilità dovuto ad un corto circuito, all’interno del piccolo ambiente sono andate adue pedane di pellet, il combustibile usato per alimentare le caldaie. Le fiamme quindi si sono propagate fino ad investirevettura parcheggiata nello stesso locale. Sono intervenuti immediatamente i Vigili delche, prontamente, sono riusciti a domare l’incendio impedendo che le fiamme investisserola casa. Nessuno è rimasto ...