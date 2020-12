Vaccino AstraZeneca | lo studioso | ' L' Ema può e deve accelerare l' approvazione'

lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca: dati del vaccino all'Ema per la richiesta di autorizzazione condizionata #ANSA - Bluefidel47 : @MoniShantiRani @Happy4Trigger @kryptondaddy @Milestemplaris @fulvio_capogna I responsabili del programma vaccinazi… - AristarcoScann1 : Perché il vaccino AstraZeneca è preferibile in quanto meglio gestibile? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

ANSA Nuova Europa

A 24 ore dall’annuncio dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) sull’allungamento dei tempi per la valutazione del vaccino anti ...Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus in un'intervista a "La Stampa". Per abbassare davvero la curva dei contagi, "l'unica strada è quella di l ...