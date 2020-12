Coronavirus, Papa Francesco: 'Un Dio cinico e spietato non esiste' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un 'Dio cinico e spietato non esiste'. Così il Papa nell'omelia preparata per il tradizionale Te Deum a San Pietro letta, però, dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un 'Dionon'. Così ilnell'omelia preparata per il tradizionale Te Deum a San Pietro letta, però, dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Papa Francesco: 'Un Dio cinico e spietato non esiste' #papafrancesco - repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - PaoloVersa : Coronavirus, Papa Francesco: 'Un Dio cinico e spietato non esiste' - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Papa Francesco: 'Un Dio cinico e spietato non esiste' #papafrancesco - Rf56jilg : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Papa Francesco: 'Un Dio cinico e spietato non esiste' #papafrancesco -