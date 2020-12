Sci alpino | le pagelle di oggi | Mayer pennella e beffa Kriechmayr e Kryenbuehl | Paris risorge!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come sempre la “Stelvio” non tradisce le attese. Emozioni e battaglia davvero a non finire nella discesa di Bormio disputata, e valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. La vittoria è andata all’austriaco Matthias, ma tutti i primi sono racchiusi davvero in una manciata di centesimi. Bene anche il nostro Dominik, fuori dal podio per un soffio, ma di nuovo in fiducia a livello fisico. Andiamo, quindi, a consegnare le ultimedel 2020 per il Circo Bianco. LEDELLA DISCESA DI BORMIO MATTHIAS10: chiude il suo 2020 con una prova di livello assoluto. Vince sulla Stelvio domandola dal primo all’ultimo metro.nelle curve, vola nei tratti veloci e, soprattutto, gestisce al meglio gli ultimi 30 ...