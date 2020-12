Daisy Ridley: "Mi hanno definita minacciosa e aggressiva, ma non capisco perché" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attrice Daisy Ridley, in una nuova intervista, ha rivelato di essere stata definita minacciosa e con un'energia aggressiva sul set dei suoi film. Daisy Ridley ha svelato di essere stata definita minacciosa e dall'energia aggressiva da alcuni membri della troupe con cui ha lavorato sul set di alcuni progetti. L'attrice ha ricordato quanto le è accaduto, anche durante le riprese di Chaos Walking, durante un'intervista rilasciata al magazine Tatler e pubblicata nel numero di febbraio. Tra le pagine Daisy Ridley dichiara: "Mi hanno detto che sono minacciosa. Sul set di Chaos Walking mi stavano sistemando i capelli e mettendo la parrucca. Mi ricordo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'attrice, in una nuova intervista, ha rivelato di essere statae con un'energiasul set dei suoi film.ha svelato di essere statae dall'energiada alcuni membri della troupe con cui ha lavorato sul set di alcuni progetti. L'attrice ha ricordato quanto le è accaduto, anche durante le riprese di Chaos Walking, durante un'intervista rilasciata al magazine Tatler e pubblicata nel numero di febbraio. Tra le paginedichiara: "Midetto che sono. Sul set di Chaos Walking mi stavano sistemando i capelli e mettendo la parrucca. Mi ricordo di ...

