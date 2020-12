007, perché (e come) Conte deve delegare. Scrive Pagani (Pd) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ultime settimane l’attenzione degli organi di stampa si è diretta, con anomala attenzione, sulla delega ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, che il presidente Conte non ha ancora attribuito. come avviene spesso, quando la polemica politica incrocia il circo mediatico, ne è emersa una rappresentazione abbastanza distorta della realtà, e forse un poco grottesca, che mio avviso non aiuta a comprendere gli aspetti importanti della questione. Per metterla a fuoco può essere utile partire da tre considerazioni, la prima di ordine giuridico, la seconda di ordine operativo e la terza di ordine politico. I Servizi sono un asset strategico del Paese, fondamentale nella competizione geopolitica globale. non lo scudo del presidente del Consiglio, né lo strumento di una parte politica. Non ha molto senso discutere della governance di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ultime settimane l’attenzione degli organi di stampa si è diretta, con anomala attenzione, sulla delega ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, che il presidentenon ha ancora attribuito.avviene spesso, quando la polemica politica incrocia il circo mediatico, ne è emersa una rappresentazione abbastanza distorta della realtà, e forse un poco grottesca, che mio avviso non aiuta a comprendere gli aspetti importanti della questione. Per metterla a fuoco può essere utile partire da tre considerazioni, la prima di ordine giuridico, la seconda di ordine operativo e la terza di ordine politico. I Servizi sono un asset strategico del Paese, fondamentale nella competizione geopolitica globale. non lo scudo del presidente del Consiglio, né lo strumento di una parte politica. Non ha molto senso discutere della governance di ...

