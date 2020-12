Respawn Entertainment: nuova IP in arrivo, cercasi programmatori (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2021 non è nemmeno iniziato e abbiamo già un cambio d’aria all’orizzonte: una nuova IP da Respawn Entertainment è entrata in sviluppo Sebbene conosciamo meglio Respawn Entertainment per le IP a cui ha già lavorato, a quanto pare ne vedremo presto una nuova. Electronic Arts non ha mai fatto mistero di voler dare un seguito all’acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, ma stavolta si tratterà di qualcosa di interamente diverso da quanto abbiamo visto finora. Non si tratta nemmeno di un rumor, perché il sito del team di sviluppo dietro Apex Legends ha espressamente dichiarato che sta cercando del personale. La posizione è in realtà una sola, si tratta di un singolo programmatore (o, stando al sito, “software engineer”). AAA in ogni senso: programmatori ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2021 non è nemmeno iniziato e abbiamo già un cambio d’aria all’orizzonte: unaIP daè entrata in sviluppo Sebbene conosciamo meglioper le IP a cui ha già lavorato, a quanto pare ne vedremo presto una. Electronic Arts non ha mai fatto mistero di voler dare un seguito all’acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, ma stavolta si tratterà di qualcosa di interamente diverso da quanto abbiamo visto finora. Non si tratta nemmeno di un rumor, perché il sito del team di sviluppo dietro Apex Legends ha espressamente dichiarato che sta cercando del personale. La posizione è in realtà una sola, si tratta di un singolo programmatore (o, stando al sito, “software engineer”). AAA in ogni senso:...

