Previsioni Meteo del 30 Dicembre 2020: pioggia e temporali (Di martedì 29 dicembre 2020) La pioggia sarà la protagonista incontrastata del Meteo del 30 Dicembre 2020, con nuovi temporali nel Sud Italia. Il maltempo che nelle ore del 29 Dicembre ha insistito su gran parte della penisola, ma in particolare sulle coste tirreniche dell'Italia, si estenderà anche alle regioni che erano state risparmiate dalla pioggia nelle scorse ore. I mari rimarranno molto mossi a causa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

