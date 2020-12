SPECIALE bufera di neve su quasi tutto il Nord Meteo tempestoso sull’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) FortenelItalia. ORE 12:00. Lo avevamo evidenziato, di solito non rimarcando la bontà di una previsione, in quanto questa è l’espressione di migliaia di scienziati che collaborano a livello internazionale per elaborare modelli matematici ad alta risoluzione. Ma nel nostro piccolo avevamo sottolineato quanto la nevicata odierna avrebbe potuta essere la maggiore dopo l’inverno 2012/2013.il seguito è stato anomalia climatica, con persistenti periodi anticiclonici, carenza di precipitazioni,totale assenza di nevicate. INVIA foto con WhatsApp a 3496931258 Laha fatto la sua apparizione sulla Riviera ligure, alcuni quartieri di Genova sono stati imbiancati di, sino alla costa. Ci sono varie immagini che lo testimoniano. Ma parliamo della nevicata in ...