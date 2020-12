Roma, confermate due esclusioni contro la Sampdoria (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Roma non potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partita contro della Sampdoria Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma non potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partita contro della Sampdoria del 3 gennaio. Il terzino sinistro ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il portiere ha subito lo stesso infortunio alla gamba destra durante il match contro il Cagliari chiedendo il cambio al 73’. Conteggiando anche questi due infortuni, sono i 15 i problemi muscolari riscontrati dai giocatori della Roma dall’inizio della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lanon potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partitadellaSecondo quanto riferito da Il Messaggero, lanon potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partitadelladel 3 gennaio. Il terzino sinistro ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il portiere ha subito lo stesso infortunio alla gamba destra durante il matchil Cagliari chiedendo il cambio al 73’. Conteggiando anche questi due infortuni, sono i 15 i problemi muscolari riscontrati dai giocatori delladall’inizio della stagione. Leggi su Calcionews24.com

La Roma non potrà contare su Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante in occasione della partita contro della Sampdoria ...

