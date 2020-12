Sottil: “Non abbiamo ancora fatto niente ma siamo partiti con il piede giusto” (Di domenica 27 dicembre 2020) Andrea Sottil ha esordito sulla panchina dell’Ascoli con un’importante vittoria contro la Spal. Il tecnico ha commentato il successo in conferenza stampa, queste le sue parole: “Sono sempre stato convinto, anche guardando le partite da casa, che questa squadra è un bel mix di esperienza qualità e forza. Ho avuto subito una bella risposta da parte di tutti e ho visto coinvolgimento. Nei loro sguardi vedevo che volevano fare una bella prestazione a livello agonistico. Dobbiamo migliorare ma abbiamo giocato anche bene con qualche fraseggio. Partire con questa vittoria è un’iniezione di positività e fiducia. Non abbiamo fatto niente ma siamo partiti con il piede giusto. Ho detto che dobbiamo iniziare un percorso creandoci una nostra ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Andreaha esordito sulla panchina dell’Ascoli con un’importante vittoria contro la Spal. Il tecnico ha commentato il successo in conferenza stampa, queste le sue parole: “Sono sempre stato convinto, anche guardando le partite da casa, che questa squadra è un bel mix di esperienza qualità e forza. Ho avuto subito una bella risposta da parte di tutti e ho visto coinvolgimento. Nei loro sguardi vedevo che volevano fare una bella prestazione a livello agonistico. Dobbiamo migliorare magiocato anche bene con qualche fraseggio. Partire con questa vittoria è un’iniezione di positività e fiducia. Nonmacon il. Ho detto che dobbiamo iniziare un percorso creandoci una nostra ...

