Programmi TV di stasera, domenica 27 dicembre 2020. Su Rai1 Lily James e Cate Blanchett in «Cenerentola»

Lily James e Cate Blanchett in Cenerentola

Rai1, ore 21.40: Cenerentola
Film di Kenneth Branagh del 2015, con Cate Blanchett, Richard Madden, Lily James, Sophie McShera. Prodotto in Usa. Durata: 105 minuti.

Trama: Il padre della giovane Ella, un mercante rimasto vedovo, sposa in seconde nozze Lady Tremaine e la porta a vivere in casa insieme alle sue due figlie Anastasia e Genoveffa. Quando il padre scompare misteriosamente, Ella si ritrova in balia di una famiglia in cui gelosia e crudeltà regnano sovrane. Relegata al ruolo di sguattera, Ella non si arrende alle difficoltà a cui va incontro e, memore delle ultime parole della madre, si mostra sempre coraggiosa e gentile, senza cedere mai alla disperazione.

