Meteo Capodanno – Al via 2021 con una nuova perturbazione: ecco i dettagli (Di domenica 27 dicembre 2020) Situazione Meteo movimentata fino a Capodanno: la perturbazione in arrivo stasera farà sentire i suoi effetti anche negli ultimi giorni del 2020 e il 2021 si aprirà con un nuovo peggioramento. La perturbazione 10 di dicembre, che da stasera darà il via a un’ondata di maltempo invernale accompagnata anche da molta neve nelle pianure del Nord, influenzerà le Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Situazionemovimentata fino a: lain arrivo stasera farà sentire i suoi effetti anche negli ultimi giorni del 2020 e ilsi aprirà con un nuovo peggioramento. La10 di dicembre, che da stasera darà il via a un’ondata di maltempo invernale accompagnata anche da molta neve nelle pianure del Nord, influenzerà le

