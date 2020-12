Andava in giro con coca e hashish: denunciato 21enne a Camerota (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cava, droga, munizioni e fucili in casa: condannati tre fratelli 23 dicembre 2020 Un 21enne , residente a Marina di Camerota , è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cava, droga, munizioni e fucili in casa: condannati tre fratelli 23 dicembre 2020 Un, residente a Marina di, è statoper detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di ...

ettore_raimondo : RT @Lucrezi97533276: Ma non andava in giro senza mascherina, perché “il virus non esiste?” Quindi contro cosa si vaccina ? - LuciaLaVita1 : RT @_marygiovy1503_: #DeLuca #Sgarbi: 'Ha fatto benissimo. E io mi vaccino' #VDAY Ma non c'era la Dittatura Sanitaria? ???? Adesso si vuo… - marchese_il : RT @Lucrezi97533276: Ma non andava in giro senza mascherina, perché “il virus non esiste?” Quindi contro cosa si vaccina ? - siwel44it : RT @Lucrezi97533276: Ma non andava in giro senza mascherina, perché “il virus non esiste?” Quindi contro cosa si vaccina ? - _marygiovy1503_ : #DeLuca #Sgarbi: 'Ha fatto benissimo. E io mi vaccino' #VDAY Ma non c'era la Dittatura Sanitaria? ???? Adesso si… -

Ultime Notizie dalla rete : Andava giro Andava in giro con coca e hashish: denunciato 21enne a Camerota SalernoToday Scappa con Sassicaia e rum con la scusa di andare a un funerale

Donna con un bambino mette in atto un originale furto dell’antivigilia in un ristorante, tutto ripreso dalle telecamere ...

É tornata la Macchina del Fango

Anche Tom Pidcock si manifestava piuttosto pimpante nel primo giro, specialmente nei tratti a piedi; ma è solo l’inizio. A lungo andare gli interminabili rettilinei fangosi, che in altre occasioni ...

Donna con un bambino mette in atto un originale furto dell’antivigilia in un ristorante, tutto ripreso dalle telecamere ...Anche Tom Pidcock si manifestava piuttosto pimpante nel primo giro, specialmente nei tratti a piedi; ma è solo l’inizio. A lungo andare gli interminabili rettilinei fangosi, che in altre occasioni ...