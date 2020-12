Da Amici a Sanremo | cosa guardare in tv nel 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un nuovo anno sta per aprirsi e con esso anche una nuova stagione televisiva: curiosi di sapereci attenderà in tv nel? Daa C’è Posta Per Te, con la regina indiscussa del sabato sera Maria De Filippi. Daall’Isola dei Famosi, i due show di punta della Rai. Eccoci attenderà prossimamente sui piccoli schermi.non ci potremo proprio perdere in tv nel? Se è vero che le programmazioni Mediaset e Rai sono vastissime, è vero anche che ci sono alcuni show più riusciti di altri. Gli imperdibili, per ogni appassionato della tv italiana. Vediamo insieme i principali programmi tv dele scopriamo quando andranno in onda. C’è Posta Per Te In onda su Canale 5 dal 9 Gennaio, il popolarissimo programma di Maria ...