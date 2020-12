Natale in zona rossa. Ecco tutti i divieti e i (pochi) permessi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Natale in zona rossa, con tutto chiuso e tutti tappati in casa: gli italiani festeggiano il 25 dicembre in lockdown, anche se non si dice. Oggi è il secondo giorno di restrizioni speciali per le festività, valide fino alla Befana con solo 4 giorni “d’aria” in zona arancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). In vigore quindi il divieto di spostamento, con la sola eccezione di una visita a parenti e amici in due adulti (più eventuali under 14) dalle 5 alle 22. Saracinesche abbassate per tutti i negozi ad eccezione dei servizi essenziali. Bar e ristoranti chiusi tutto il giorno. Divieto assoluto di assembramenti, con il giro di vite sui controlli per le strade. Coprifuoco dalle 22 alle 5 (ma il 1° gennaio dalle 22 alle 7). zona rossa, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic –in, con tutto chiuso etappati in casa: gli italiani festeggiano il 25 dicembre in lockdown, anche se non si dice. Oggi è il secondo giorno di restrizioni speciali per le festività, valide fino alla Befana con solo 4 giorni “d’aria” inarancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). In vigore quindi il divieto di spostamento, con la sola eccezione di una visita a parenti e amici in due adulti (più eventuali under 14) dalle 5 alle 22. Saracinesche abbassate peri negozi ad eccezione dei servizi essenziali. Bar e ristoranti chiusi tutto il giorno. Divieto assoluto di assembramenti, con il giro di vite sui controlli per le strade. Coprifuoco dalle 22 alle 5 (ma il 1° gennaio dalle 22 alle 7)., ...

solo nel giorno di Natale. Quest'anno la quasi totalità degli italiani (94%) ha scelto di restare a casa anche se alcuni – sottolinea la Coldiretti – hanno colto l'opportunità delle deroghe prevista ...

Notevole rinforzo del vento e drastico calo termico Durante le Feste di Natale è atteso un brusco cambiamento del ... mari e la neve imbiancherà fino a quote piuttosto basse le zone montuose del ...

solo nel giorno di Natale. Quest'anno la quasi totalità degli italiani (94%) ha scelto di restare a casa anche se alcuni – sottolinea la Coldiretti – hanno colto l'opportunità delle deroghe prevista ...