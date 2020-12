Sampdoria, ora si riposa: la data della ripresa (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Sampdoria riprenderà gli allenamenti il 28 dicembre: dopo la sosta natalizia i blucerchiati faranno visita alla Roma La Sampdoria avrà qualche giorno per dimenticare la sconfitta contro il Sassuolo e festeggiare il Natale. I blucerchiati si riuniranno agli ordini di Claudio Ranieri il 28 dicembre, quando nel mirino ci sarà la Roma di Paulo Fonseca. Il comunicato ufficiale del club. «Rompete le righe natalizio per la Sampdoria. La squadra avrà tempo fino a lunedì 28 dicembre per digerire la sconfitta interna contro il Sassuolo, poi i blucerchiati si ritroveranno per cominciare a preparare la partita contro la Roma. Per il momento, però, qualche giorno di riposo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lariprenderà gli allenamenti il 28 dicembre: dopo la sosta natalizia i blucerchiati faranno visita alla Roma Laavrà qualche giorno per dimenticare la sconfitta contro il Sassuolo e festeggiare il Natale. I blucerchiati si riuniranno agli ordini di Claudio Ranieri il 28 dicembre, quando nel mirino ci sarà la Roma di Paulo Fonseca. Il comunicato ufficiale del club. «Rompete le righe natalizio per la. La squadra avrà tempo fino a lunedì 28 dicembre per digerire la sconfitta interna contro il Sassuolo, poi i blucerchiati si ritroveranno per cominciare a preparare la partita contro la Roma. Per il momento, però, qualche giorno di riposo». Leggi su Calcionews24.com

CanaleSassuolo : Sampdoria-Sassuolo, Magnanelli al termine della gara: “Vittoria meritata. Ora prepariamoci per gennaio” - trilliblu17 : @oneto81 @sampdoria @KeitaBalde @AIA_it Troppi errori contro di noi... arbitri scadenti o pilotati... ora basta! - TizianoRoma1927 : Il pareggio in Milan-Lazio sarebbe stata la ciliegina sopra la torta. Guadagnati 3 punti su Juve e Lazio. 2 su Napo… - DiegoAmbrosin : Primo tempo in cui non meriteremmo di stare sotto... Certo che la cappella iniziale di Tonelli è pesantissima...ha… - Dalla_SerieA : Bologna, comanda Soriano - -