Ragazzi | studiate matematica Le scienze dure sono il futuro e la pandemia l' ha dimostrato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Laè il, avvicinatevi a questa materia, provatela, non abbiate paura. Vedrete che vi ripagherà, anche economicamente”:queste le parole di Giovanni Sebastiani, matematico e ricercatore presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il professore, che ha lavorato anche al fianco del virologo Giorgio Palù per l’applicazione di modelli matematici all’epidemia Covid, commenta ad HuffPost il ruolo sempre più preponderante della scienza nella nostra vita: “È quella che ci salverà dal coronavirus. I giovani non potranno fare a meno di riscoprirne l’importanza perché durante lane hanno visto concretamente gli effetti”. Secondo l’ultimo Rapporto Timss, Trends in International Mathematics and Science Study, ...