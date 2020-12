Post Juventus-Fiorentina | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’immediatosono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre per analizzare il match dell’Allianz Stadium.:cosa ha detto Pirlo? il tecnico dei bianconeri è apparso particolarmente amareggiato per la pesante sconfitta casalinga:”Quello che e’ successo nel pomeriggio non deve essere un alibi. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio, un brutto atteggiamento iniziale che, insieme agli episodi, ha condizionato la partita. Siamo entrati molli sin dai primi minuti, poi siamo rimasti anche in dieci e tutto si è complicato.Non voglio commentare l’arbitraggio, certe situazioni mi sembrano molto chiare. E’ giusto il rosso a Cuadrado,ma c’erano probabilmente altri episodi che potevano essere favorevoli”. Pirlo ha ...