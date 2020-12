Si uccide in videochiamata davanti alla figlia di 6 anni: è colpa di tua madre (Di martedì 22 dicembre 2020) A Torino un padre si suicida in videochiamata con la figlia di 6 anni. Le lascia un biglietto: “è colpa di tua madre”. In un piccolo paesino del Canavese, sulle montagne del torinese un padre si toglie la vita mentre è in videochiamata con la figlia. La bambina di appena sei anni assiste all’atroce scena L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) A Torino un padre si suicida incon ladi 6. Le lascia un biglietto: “èdi tua”. In un piccolo paesino del Canavese, sulle montagne del torinese un padre si toglie la vita mentre è incon la. La bambina di appena seiassiste all’atroce scena L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

