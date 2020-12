Recovery, Conte assediato prova a uscire dall'angolo. "Una crisi non la capirebbe nessuno" (Di lunedì 21 dicembre 2020) “È tutta una sceneggiata comunicativa, servono dei fatti”. A sera un dirigente di Italia viva fa capire il clima che aleggia nel partito ancor prima che la delegazione, domani, varchi il portone di Palazzo Chigi per sedersi vis a vis con Giuseppe Conte e affrontare il nodo del Recovery plan. “È un braccio di ferro, impossibile dire come andrà a finire”, ragiona un esponente di governo del Movimento 5 stelle. Ettore Rosato, presidente del partito renziano che ieri aveva gettato una tanica di benzina sul fuoco dicendo che il premier aveva “perso la fiducia”, oggi prova a ridimensionare il livello di allerta: “È cambiato qualcosa, sono state convocate questa serie di riunioni, mi sembra un dato positivo”. Conte gioca al suo solito gioco, far decantare, allungare i tempi confidando che un punto di caduta arriverà. Alle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) “È tutta una sceneggiata comunicativa, servono dei fatti”. A sera un dirigente di Italia viva fa capire il clima che aleggia nel partito ancor prima che la delegazione, domani, varchi il portone di Palazzo Chigi per sedersi vis a vis con Giuseppee affrontare il nodo delplan. “È un braccio di ferro, impossibile dire come andrà a finire”, ragiona un esponente di governo del Movimento 5 stelle. Ettore Rosato, presidente del partito renziano che ieri aveva gettato una tanica di benzina sul fuoco dicendo che il premier aveva “perso la fiducia”, oggia ridimensionare il livello di allerta: “È cambiato qualcosa, sono state convocate questa serie di riunioni, mi sembra un dato positivo”.gioca al suo solito gioco, far decantare, allungare i tempi confidando che un punto di caduta arriverà. Alle ...

