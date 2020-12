Il retroscena | Milan | via libera del fondo per una punta Scamacca piace da un anno E ci sono altri due club

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’infortunio di Ibrahimovic porterà ila cambiare alcune strategie di mercato. La speranza è quella di riavere il gigante svedese tra tre settimane e non di più, ma se prima ilrossonero pensava vagamente a un profilo per l’attacco, ora sta approfondendo l’argomento. E nelle ultime ore c’è stato il viadelanche per una, non soltanto per un difensore (Simakan e Kabak in quest’ordine). Viase si dovesse presentare un’occasione ritenuta molto interessante. Un profilo chemolto è quello di Gianluca, classe 1999, non soltanto perché stava per fare gol ai rossoneri in rovesciata nella recente gara di Marassi (decisivo Donnarumma). Come vi avevamo svelato, ilaveva sondato a sorpresa ...