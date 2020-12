Demon' s Souls ricreato in Unreal Engine 4 è uno spettacolo

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è certo una novità vedere remake di classici rifatti congrafici diversi, ma non tutti raggiungono livelli qualitativi degni di nota. Quello che abbiamo scovato oggi, tuttavia, merita davvero una segnalazione: si tratta di'susando l'4, con risultati sbalorditivi considerando anche che si tratta di un lavoro non professionistico in solitaria. A proporcelo è il canaleEnvironments - Speed Level Design, specializzato in questo genere di ricostruzioni: tra i suoi video trovate altri giochi come Resident Evil 3, The Last of Us II e Silent Hills. L'utilizzo dei tool a disposizione è impressionante, anche per la apparente semplicità di esecuzione che dimostra la dimestichezza del modder con l'ambiente di sviluppo. Leggi ...