Alex Zanardi sta meglio: un barlume di luce in un 2020 da incubo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Zanardi c'è, Alex Zanardi continua a lottare. Il 2020, carico di negatività e afflitto dalla pandemia, un piccolo sprazzo di luce forse potrebbe regalarcelo perché delle buone notizie arrivano sulle condizioni di salute di chi ha conquistato un pezzetto di cuore. Il campione risponde agli stimoli e da quel 21 novembre, data nella quale si trova nel reparto di neurochirurgia di Pavia, fa sorridere chi gli vuol bene e vorrebbe vederlo ridestare da quel letto. Un calvario iniziato lo scorso 19 giugno quando, in seguito a un incidente con la sua handbike, è stato ricoverato prima nella terapia intensiva di Siena e poi al San Raffaele di Milano. Il miglioramento poi è stato descritto su Sette, settimane del Corriere della Sera: "Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok,

