Alba Parietti, dichiarazioni inattese: “Lui è il mio sogno” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alba Parietti ha fatto delle dichiarazioni un po’ inattese. Ma che cosa è successo? Le sue parole sono addirittura sorprendenti. Alba Parietti è sempre stato un personaggio eccentrico, particolare, senza peli sulla lingua e che non ha mai nascosto i suoi pensieri e le sue opinioni. Lo si è capito anche ultimamente, visti le sue Leggi su youmovies (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto delleun po’. Ma che cosa è successo? Le sue parole sono addirittura sorprendenti.è sempre stato un personaggio eccentrico, particolare, senza peli sulla lingua e che non ha mai nascosto i suoi pensieri e le sue opinioni. Lo si è capito anche ultimamente, visti le sue

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - trash_italiano : Muoio per Alba Parietti che fa l'opinionista, l'ospite e l'ospite nella sfera queen. #noneladurso - anates_it : @hipsterdelcazzo I bei tempi post mani pulite in cui la Cavagna era chiamata 'la tetta vera della destra', in contr… - Nunzia35694556 : RT @1DFivePromises: Non ho mai seguito enock e non ho mai avuto l'intenzione di seguirlo Adesso devo farlo per colpa del figlio di Alba Par… - Addicted_ToZayn : RT @entropeak: se ripeti “tommy oppini” tre volte davanti allo specchio spunta alba parietti -