“In 40 davanti a un bar” Roma | l' aggressione brutale alla troupe Rai finisce con la corsa in ospedale

Una troupe televisiva della Rai stava effettuando un servizio sugli assembramenti nella zona di ponte Milvio a Roma ed è stata aggredita da oltre quaranta persone che si trovavano nei pressi in un bar. Il fattaccio è accaduto intorno alle 16 di domenica 20 dicembre: sono dovute intervenire diverse volanti delle forze dell'ordine per placare gli animi molto tesi. I giornalisti di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, si trovavano sul posto per documentare gli assembramenti nella Capitale in barba alle regole anti-Covid: ferito il cameraman, che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli con un trauma cranico. Danneggiata anche la telecamera, che è caduta a terra nella colluttazione.

Una troupe televisiva della Rai, che stava effettuando un servizio sugli assembramenti in piazza di Ponte Milvio, è stata aggredita da almeno quaranta persone davanti a un bar, intorno alle 16.

