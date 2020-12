Genoa, Maran in bilico. Accordo con Ballardini (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono ore calde per l’allenatore del Genoa Rolando Maran dopo la sconfitta rimediata oggi contro il Benevento che lascia i grifoni in penultima posizione in classifica. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ci sarebbe già un Accordo verbale con Davide Ballardini per un anno e mezzo da verificare se verrà data un’altra chance a Maran o se si cambierà già adesso ma i segnali che arrivano fanno pensare ad un cambio immediato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono ore calde per l’allenatore delRolandodopo la sconfitta rimediata oggi contro il Benevento che lascia i grifoni in penultima posizione in classifica. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ci sarebbe già unverbale con Davideper un anno e mezzo da verificare se verrà data un’altra chance ao se si cambierà già adesso ma i segnali che arrivano fanno pensare ad un cambio immediato. L'articolo ilNapolista.

