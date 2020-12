Federica Panicucci | il suo sfogo | “Non potevamo fare diversamente”

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 21 dicembre 2020), conduttrice di Mattino 5, si è sfogata in diretta nel corso di una puntata non semplice del suo programma Il caso Genovese viene ormai trattato da un po’ di tempo a Mattino 5. Per chi non avesse seguito la vicenda, si tratta della questione che vede Alberto Genovese accusato di aver stuprato una L'articolo Curiosauro.