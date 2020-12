Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur (Di domenica 20 dicembre 2020) Consegui il Corso di perfezionamento annuale post Laurea in Metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado e il Corso di perfezionamento annuale post diploma in Metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU con l'Associazione Mnemosine, Ente accreditato Miur. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 dicembre 2020) Consegui ildiannuale post Laurea innella scuola secondaria di primo e secondo grado e ildiannuale post diploma indi 1500 ore e 60 CFU con l'Associazione. L'articolo .

orizzontescuola : Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur - drsilenzi : RT @carlofavaretti: Aperte le iscrizioni alla V ed. del Corso di Perfezionamento sulla Leadership in Medicina @ALTEMS4 @Unicatt -20% per so… - MRGualano : RT @carlofavaretti: Aperte le iscrizioni alla V ed. del Corso di Perfezionamento sulla Leadership in Medicina @ALTEMS4 @Unicatt -20% per so… - LeadMedIt : RT @carlofavaretti: Aperte le iscrizioni alla V ed. del Corso di Perfezionamento sulla Leadership in Medicina @ALTEMS4 @Unicatt -20% per so… - bordonpaolo : RT @carlofavaretti: Aperte le iscrizioni alla V ed. del Corso di Perfezionamento sulla Leadership in Medicina @ALTEMS4 @Unicatt -20% per so… -

Ultime Notizie dalla rete : Corso perfezionamento Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur Orizzonte Scuola La Scuola di musica riprende l’attività

Riparte l’attività della Scuola di musica comunale di Pontassieve. Già programmata una serie di corsi online, anche con possibilità di farli in presenza nel caso di corsi individuali. La Scuola di mus ...

Matematici: è morto Ilio Galligani, pioniere della matematica computazionale (2)

(Adnkronos) – Nel 1971 Galligani ha conseguito la libera docenza in Analisi Numerica; è stato quindi professore, incaricato prima e straordinario poi, presso le Università di Pavia, Bari, Roma e Torin ...

Riparte l’attività della Scuola di musica comunale di Pontassieve. Già programmata una serie di corsi online, anche con possibilità di farli in presenza nel caso di corsi individuali. La Scuola di mus ...(Adnkronos) – Nel 1971 Galligani ha conseguito la libera docenza in Analisi Numerica; è stato quindi professore, incaricato prima e straordinario poi, presso le Università di Pavia, Bari, Roma e Torin ...